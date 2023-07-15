14.4 مليار دولار أرباح ربعية لـ «جيه.بي مورغان»

المصدر: نيويورك - رويترز

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أعلن بنك «جيه.بي مورغان تشيس» تحقيق قفزة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني إذ زادت مكاسبه من مدفوعات الفائدة من المقترضين واستفاد من صفقة شراء «فيرست ريبابليك».

وقفزت أرباح البنك 67 % إلى 14.47 مليار دولار، أو ما يعادل 4.75 دولارات للسهم، في الربع المنتهي في 30 يونيو.

وسجل صافي الدخل من الفوائد، الذي عززته الصفقة ورفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة، 21.9 مليار دولار بزيادة بلغت 44 %، أو 38 % باستبعاد أثر صفقة «فيرست ريبابليك».

وتوقع البنك أن يسجل صافي الدخل من الفوائد نحو 87 مليار دولار للعام بأكمله بما يفوق توقعات وول ستريت بأن تبلغ 83.37 مليار دولار، بحسب بيانات «رفينيتيف». وباستبعاد التكاليف الاستثنائية، ربح سهم البنك 4.37 دولارات للسهم وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغة أربعة دولارات للسهم.

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