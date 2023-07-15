57 % نمو أرباح «ويلز فارجو» خلال الربع الثاني

المصدر: نيويورك - رويترز

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أعلن بنك «ويلز فارجو» عن نمو أرباحه بنسبة 57 % خلال الربع الثاني من العام ورفع توقعاته السنوية لصافي الدخل من الفائدة.

وزاد صافي الدخل من الفوائد 29 % إلى 13.16 مليار دولار بفضل ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة تكلفة الاقتراض لدى ويلز فارجو والبنوك الأخرى بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم.

وقال ويلز فارجو، وهو رابع أكبر بنك أمريكي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 14 % مقارنة بمستواه الذي بلغ 45 مليار دولار العام الماضي. وأعلن «ويلز فارجو» أرباحاً بواقع 1.25 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وهو ما تجاوز متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 1.16 دولار للسهم وفقاً لبيانات «رفينيتيف».

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