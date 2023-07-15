أسعار الذهب ترتفع وتلامس 1960 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التداولات، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً طفيفاً ليبلغ 1959.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) مرتفعاً 1.9% خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولاراً. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.8091 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس. كما هبط البلاتين 0.4% إلى 969.08 دولاراً، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1280.62 دولاراً، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز