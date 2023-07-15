الملياردير أونغ بينغ مطلوب في سنغافورة بتهمة الكسب غير المشروع

المصدر: سنغافورة - وكالات

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أصدرت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في سنغافورة إشعاراً بالقبض على الملياردير أونغ بينغ سينغ كجزء من تحقيقها في الكسب غير المشروع مع وزير النقل إس إيسواران.

أونغ هو العضو المنتدب مالك ومشغل مجموعة الفنادق المدرجة في سنغافورة Hotel Properties Limited.

وقالت المجموعة إنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أونغ، وإنه يتعاون بشكل كامل مع الوكالة، مضيفة أن أونغ سيسلم جواز سفره إلى مكتب تحقيقات الممارسات الفاسدة عندما يعود إلى سنغافورة. وقالت المجموعة إن أونغ «لا يزال يقوم بواجباته ومسؤولياته مديراً عاماً، وأنها ستواصل مراقبة الأمر وإعادة تقييم مدى استمراره».

وتشمل محفظة مجموعة الفنادق «Hotel Properties Limited» نحو 38 فندقاً ومنتجعاً في 15 دولة، تعمل تحت علامات تجارية تشمل فور سيزونز، وفنادق إنتركونتيننتال، وماريوت إنترناشونال. تراجعت أسهم المجموعة بنسبة 6.7% يوم الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء لشبكة «سي إن بي سي» إن وزير النقل إيسواران سيبقى في البلاد، ولن يتمكن من الوصول إلى أي موارد رسمية ومبانٍ حكومية.

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