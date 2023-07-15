أسعار النفط ترتفع بدعم من شح المعروض وتراجع التضخم في أمريكا

المصدر: طوكيو - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا، وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حداً لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، بما يعادل 0.3 % إلى 81.63 دولاراً للبرميل خلال التداولات. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، أو 0.5% إلى 77.24 دولاراً.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أدنى وتيرة زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع. وارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعطي كلا المؤشرين للأسواق الأمل في أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أقرب إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية ذات الوتيرة الأسرع منذ الثمانينيات.

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