«الاحتياطي الأمريكي» يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين رغم تراجع التضخم

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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صرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الخميس، أنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في يوليو، وأخرى قبل نهاية العام الجاري، من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة، لكنه بقي مرتفعاً.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في يونيو وقف رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأمريكي.

ويرى معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضاً، حسب محضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي.

وقال العضو في اللجنة كريستوفر والر: «أعتبر أن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي ضروريتان هذا العام».

وأضاف أنه من مؤيدي توقف الزيادة في يونيو، مشيراً إلى أن «الانتظار ستة أسابيع هو إدارة حكيمة للمخاطر».

ورأى أن بيانات يونيو «مطمئنة»، وأنه لا يرى «سبباً لعدم اتخاذ قرار بشأن أولى الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من الشهر» الجاري.

وسيعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 25 إلى 26 يوليو.

ويأتي ذلك بعد يوم على صدور تقرير للاحتياطي الفيدرالي أشار إلى انتعاش الاقتصاد منذ مايو.

وأي زيادة في معدلات الفائدة سترفع سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى منذ عقدين.

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