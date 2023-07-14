أسعار النفط ترتفع مع شح المعروض وتراجع التضخم بأمريكا

المصدر: طوكيو (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.63 دولار للبرميل خلال التداولات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.24 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أدنى وتيرة زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.

كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعطي كلا المؤشرين للأسواق الأمل في أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أقرب إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية ذات الوتيرة الأسرع منذ الثمانينيات.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء: «المعنويات الإيجابية نحو المخاطرة اجتاحت الأسواق، مدفوعة بمزيد من البيانات التي تظهر تباطؤا في ضغوط الأسعار الأمريكية، مما زاد الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أمامه مرة واحدة فقط للانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة».

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