إيلون ماسك يلحق مجدداً بركب الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وكالات

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لحق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ومالك «تويتر»، مجدداً بركب الشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي عبر إنشاء شركة ناشئة هي «إكس إيه آي».

وبرر ماسك هذا القرار بقوله: «إذا لم تستطع التغلب عليهم فانضم إليهم». وشارك ماسك في تأسيس إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة «أوبن إيه آي» المطورة لتطبيق «شات جي بي تي»، لكنه ترك مجلس إدارتها في عام 2018 ولم يعد يمتلك حصة في الشركة.

وقال في محادثة عبر خاصة «تويتر سبيسز»: إذا كان بإمكاني الضغط على زر الإيقاف المؤقت للذكاء الاصطناعي، أو الذكاء الاصطناعي المتقدم حقاً، والذكاء الرقمي الخارق، فسأفعل ذلك، لكن لا يبدو أن هذا واقعي.

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