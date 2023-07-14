«دلتا» الأمريكية تحلق بأرباح قياسية

المصدر: أتلانتا - وكالات

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سجلت «دلتا ايرلاينز» أعلى إيرادات وأرباح ربع سنوية على الإطلاق بفضل الطلب الشديد على السفر الذي تحدى المخاوف من التباطؤ الاقتصادي لأشهر. وبلغت ربحية السهم المعدلة 2.68 دولار مقابل 2.40 دولار المتوقعة.

وبلغت الإيرادات المعدلة 14.61 مليار دولار بزيادة 19% عن العام الماضي ومقابل 14.49 مليار دولار المتوقعة.

وبلغ صافي دخل دلتا للربع 1.83 مليار دولار، أو 2.84 دولار للسهم، بزيادة من 735 مليون دولار، أو 1.15 دولار للسهم، قبل عام، بلغت أرباح السهم 2.68 دولار أمريكي، مقارنة مع 1.44 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وجلبت دلتا 14.61 مليار دولار في الإيرادات، بعد تعديلها لتجريد المبيعات من مصفاتها، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، بزيادة 19 ٪ عن العام الماضي، وما يزيد على تقديرات المحللين. ارتفع إجمالي الإيرادات البالغة 15.58 مليار دولار بنسبة 13 ٪ عن العام السابق.

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