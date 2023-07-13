2.75 مليار دولار أرباح «بيبسي».. والإيرادات 22.32 مليار دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت «بيبسيكو» عن أرباح وعائدات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، على الرغم من انخفاض الطلب على المشروبات والأطعمة.

كما أعلنت شركة بيبسي عن صافي دخل للشركة في الربع الثاني من العام قدره 2.75 مليار دولار، أو 1.99 دولار للسهم الواحد، بزيادة من 1.43 مليار دولار، أو 1.03 دولار للسهم قبل عام.

ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2% في تداول ما قبل السوق.

وبلغت ربحية السهم 2.09 دولار معدلة مقابل 1.96 دولار متوقع،

كما بلغت الإيرادات 22.32 مليار دولار مقابل 21.73 مليار دولار المتوقعة

بالنسبة لعام 2023، وتتوقع شركة بيبسي الآن نمواً في الإيرادات العضوية بنسبة 10%، ارتفاعاً عن توقعاتها السابقة البالغة 8%، كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العملة الثابتة الأساسية إلى نمو بنسبة 12% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 9%.

باستثناء العناصر، كسب عملاق المشروبات 2.09 دولار لكل سهم.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 10.4% إلى 22.32 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات العضوية للشركة، التي تزيل تأثير عمليات الاستحواذ والتصفية، بنسبة 13% في الربع الأول.

ورفعت شركة المشروبات العملاقة توقعاتها للعام بأكمله للربع الثاني على التوالي.

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