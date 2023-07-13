«دلتا» الأمريكية تحلق بأرباح فصلية قياسية

المصدر: وكالات

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سجلت «دلتا ايرلاينز» أعلى إيرادات وأرباح ربع سنوية على الإطلاق بفضل الطلب الشديد على السفر الذي تحدى المخاوف من التباطؤ الاقتصادي لأشهر.

ورفعت شركة الطيران التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها الخميس توقعات أرباحها لعام 2023 إلى 6 - 7 دولارات للسهم، ارتفاعاً من تقديراتها الشهر الماضي عند الحد الأقصى من 5 - 6 دولارات للسهم. وارتفع سهم دلتا بأكثر من 4٪ في تداول ما قبل السوق بعد النتائج.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 2.68 دولار مقابل 2.40 دولار المتوقعة.

وبلغت الإيرادات المعدلة 14.61 مليار دولار بزيادة 19% عن العام الماضي ومقابل 14.49 مليار دولار المتوقعة.

وبلغ صافي دخل دلتا للربع 1.83 مليار دولار، أو 2.84 دولار للسهم، بزيادة من 735 مليون دولار، أو 1.15 دولار للسهم، قبل عام، بلغت أرباح السهم 2.68 دولاراً أمريكياً، مقارنة مع 1.44 دولاراً في نفس الفترة من العام الماضي.

كان صافي دخل الشركة هو الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2013، عندما أعادت الشركة أكثر من 8 مليارات دولار في صورة ائتمانات خسارة ضريبية في ميزانيتها العمومية.

وجلبت دلتا 14.61 مليار دولار في الإيرادات، بعد تعديلها لتجريد المبيعات من مصفاتها، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، بزيادة 19 ٪ عن العام الماضي، وما يزيد عن تقديرات المحللين. ارتفع إجمالي الإيرادات البالغة 15.58 مليار دولار بنسبة 13٪ عن العام السابق.

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