انخفاض مفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

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انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق حتى مع تباطؤ نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن طلبات الحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفضت بواقع 12 ألف وظيفة إلى 237 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 250 ألفاً في أحدث أسبوع.

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