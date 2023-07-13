الخام الروسي يتخطى سقف «مجموعة السبع» لأول مرة

المصدر: موسكو - بلومبرغ

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اخترق نفط الأورال الخام الروسي الرئيسي سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الأمر الذي يوجه ضربة لجهود العقوبات الغربية، ويمكن وصفه بالانتصار الاقتصادي لموسكو. بحسب وكالة مراقبة أسعار النفط «أرغوس ميديا»، تخطى خام الأورال عتبة 60 دولاراً للبرميل، الأربعاء، متجاوزاً سقف الأسعار الذي وضعته مجموعة الدول السبع العام الماضي سعياً منها لكبح الإيرادات التي تموّل آلة الحرب في موسكو. تمثلت فكرة وضع حد أقصى للأسعار في منع نقل النفط الروسي على السفن الغربية وحظر توفير تغطية تأمينية غربية ما لم يُبعْ بسعر دون هذا الحد.

وكشفت بيانات «أرغوس ميديا» أن أسعار خام الأورال ارتفعت إلى 60.78 دولاراً للبرميل في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود، الأربعاء. ويراقب صنّاع القرار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أرقام وكالة التسعير عن كثب، كما تستخدمها الحكومة الروسية. وعلى صعيد سوق النفط الأوسع نطاقاً، زادت الأسعار مع تخفيض تحالف «أوبك+» الإمدادات، ما يسفر عن تقليص المخزونات العالمية، كما بدأت الصادرات الروسية بالتراجع، وهو ما يفاقم الضغط على الأسعار.

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