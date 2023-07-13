«بتكوين» تفشل في استغلال قفزة الأسواق العالمية

المصدر: واشنطن - وكالات

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أضاعت عملة «بتكوين» فرصة الاستفادة من صعود الأسواق العالمية جراء تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن حالة من الحذر نوعاً ما تجاه الأفق المستقبلية للرمز المشفر. وخسر أكبر أصل مشفر الخميس 0.7% الخميس، بينما زادت مكاسب الأسهم والسندات، بفضل الرهانات على اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إنهاء سياسة التشديد النقدي. تراجعت «بتكوين» الشهر الحالي، بعد ارتفاعها، خلال يونيو الماضي، بفضل موجة من طلبات مؤسسات استثمارية عملاقة على غرار «بلاك روك» لتدشين صناديق متداولة في البورصة الأمريكية للاستثمار بسوق المعاملات الفورية للرمز المشفر. يتساءل المستثمرون بالوقت الراهن حول إمكانية استمرار صعود «بتكوين»، الذي بلغ 83% العام الجاري. كان سعر «بتكوين» متراجعاً بنسبة 0.3% في تعاملات، الخميس، حيث سجلت 30290 دولاراً، خلال التداولات، ما يعد أقل كثيراً من أعلى مستوياتها القياسية، خلال 2021 عندما حققت 69 ألف دولار تقريباً.

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