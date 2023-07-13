أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 4 أسابيع

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريباً عن تشديد سياسته النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1959.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 16 يونيو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1964.40 دولاراً.

موعد

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل لدى كاينسيس ماني، إنه مع تبقي أسبوعين على موعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل، وفي ظل البيانات التي تظهر نمواً أقل للوظائف وتباطؤ التضخم في يونيو، توجد توقعات بأن يكون رفع أسعار الفائدة التالي هو الأخير. ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو، وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.22 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1296.25 دولاراً، وقفز البلاتين 1.4% إلى 960.04 دولاراً.

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