زيادة عدد حالات إفلاس شركات بألمانيا في يونيو

المصدر: فيسبادن ـ (د ب أ)

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كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا، الخميس، عن زيادة عدد حالات إفلاس شركات في ألمانيا خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح المكتب أنه تم رصد زيادة في عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بنسبة 13.9% خلال يونيو الماضي، مقارنة بما كانت عليه العدد في الشهر ذاته من العام الماضي.

يذكر أنه تم تسجيل زيادة في مثل عدد مثل هذه الحالات بنسبة 3.1% فقط خلال مايو الماضي. جدير بالذكر أنه منذ شهر أغسطس عام 2022 يزداد باستمرار عدد حالات إفلاس الشركات بألمانيا. وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تُدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة. وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريباً من تقديم طلب إشهار الإفلاس.

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