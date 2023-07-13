بافيت يقدم طريقة سهلة لزيادة الثروة %50

المصدر: دبي - وكالات

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أكد الملياردير، وارن بافيت، في مقطع فيديو، نُشر على موقع «لينكد إن» يوم الاثنين أن «الطريقة الوحيدة السهلة لكي تصبح أكثر ثراء بنسبة 50% مما أنت عليه الآن- على الأقل- هي صقل مهارات الاتصال لديك، الكتابية واللفظية».

وأضاف بافيت، الذي تبلغ ثروته حالياً أكثر من 86 مليار دولار «النقل هو الاتصال»، يمكن أن يكون لديك كل القدرات العقلية في العالم، ولكن يجب أن تكون قادراً على نقلها.

ويوافق رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون على أن القدرة على التواصل بفعالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

وقال رجل الأعمال البريطاني في منشور مدونة عام 2016: «اليوم، إذا كنت تريد أن تنجح كونك رائد أعمال، فعليك أيضاً أن تكون راوياً للقصص». «بالطبع، لا فائدة من أن تكون راوياً جيداً إذا كان منتجك أو فكرتك عبارة عن هراء، لكن إنشاء منتج رائع لا يكفي؛ عليك أيضاً معرفة كيفية السماح للأشخاص بمعرفة ذلك».

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