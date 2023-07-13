التضخم في أمريكا يتباطأ إلى أدنى معدل منذ مارس 2021

المصدر: واشنطن - وكالات

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس مع صعود مؤشر داو جونز 200 نقطة، فيما ارتفع ستاندر أند بورز وناسداك نحو 1%، ترحيباً بتباطؤ التضخم.

وقد تباطأ التضخم في أمريكا إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين خلال شهر يونيو، الأمر الذي نتج عنه بعض التباطؤ في التكاليف في الوقت الذي كانت فيه زيادات الأسعار تسير عند أعلى مستوى لها في أكثر من 40 عاماً.

وجاء التضخم في أمريكا عند 3 % وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الذي يقيس مجموعة واسعة من أسعار السلع والخدمات، بنسبة 0.2%.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل داو جونز أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 % الشهر الماضي.

وقال بيتسي ستيفنسون، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة ميشيغان، «ما نراه في هذا الرقم هو أن هذه لعبة تتطلب الصبر»، مضيفاً، إن الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه منح الاقتصاد بعض الوقت حتى تستمر زيادات أسعار الفائدة في العمل من خلال النظام.

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