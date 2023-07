شركات الضرائب الأمريكية تسرب البيانات لـ«جوجل» و«ميتا»

المصدر: واشنطن - وكالات

تدعو مجموعة من المشرعين بقيادة إليزابيث وارين إدارة بايدن للتحقيق في إمكانية المشاركة غير القانونية لمعلومات دافعي الضرائب من قبل شركات البرامج الضريبية مع منصات تقنية مثل «ميتا» و«جوجل».

وفي رسالة، حدد المشرعون النتائج الرئيسية من تحقيقهم الخاص الذي توسع في التقارير من The Markup and The Verge، والتي كشفت في البداية عن مشاركة البيانات.

تهور

وكتب المشرعون أن كلاً من الشركات الضريبية وشركات التكنولوجيا كانت «متهورة» في كيفية تعاملها مع المعلومات الحساسة.

وفي رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، ومفوض دائرة الإيرادات الداخلية دانيال ويرفل، ومفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب جي راسل جورج، وضع المشرعون النتائج الرئيسية من تحقيقهم الخاص الذي يتوسع في تقديم التقارير من The Markup و The Verge، التي كشفت في البداية عن مشاركة البيانات. رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق على الرسالة ولم ترد الوكالات الأخرى المذكورة على الفور على طلب للتعليق.

مشاركة معلومات

في قصة نُشرت العام الماضي، ذكرت المنشورات بشكل مشترك أن شركات البرامج الضريبية الضريبية TaxSlayer، H&R Block، وTaxAct شاركوا معلومات مالية حساسة مع Meta’s Facebook من خلال جزء من التعليمات البرمجية يعرف بالبكسل. وجد التقرير أن متتبعي Meta pixel أرسلوا أسماء ورسائل بريد إلكتروني ومعلومات الدخل إلى Meta، في انتهاك لسياسات النظام الأساسي.

ووجد التقرير أيضاً أن TaxAct قد أرسل معلومات مماثلة إلى Google من خلال أداة التحليل الخاصة به، لكن تلك المعلومات لم تتضمن أسماء.

