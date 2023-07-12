إيلون ماسك يطلق شركة جديدة مختصة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX ومالك Twitter ، يوم الأربعاء عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحمل اسم xAI بهدف "فهم الطبيعة الحقيقية للكون".

ووفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، سيشارك ماسك وفريقه المزيد من المعلومات في دردشة Twitter Spaces يوم الجمعة عن الشركة الجديدة.

أعضاء الفريق العاملين بشركة xAI تدربوا وعملوا في شركات من بينها DeepMind و OpenAI التي قدمت "تشات جي بي تي" وجوجل ومايكروسوفت وتيسلا وفقًا لبيان الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز