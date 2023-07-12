الذهب يواصل الارتفاع ويحوم عند 1943 دولاراً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الأربعاء، بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يُعتقد في السابق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1942.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 3 % مقارنة بتقديرات لرويترز بلغت 3.1 %.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 1947.30 دولاراً.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 % إلى أدنى مستوى له منذ شهرين أمام منافسيه بعد صدور بيانات التضخم، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 3.895 %.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وراهن متعاملون الأربعاء على أن التضخم يتباطأ بصورة سريعة بما يكفي للسماح للمركزي الأمريكي بإنهاء سياسة التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 25 و26 يوليو كما هو متوقع بشكل كبير.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 91 % لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقاً لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ تزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 23.53 دولاراً للأوقية والبلاتين 1.9 % إلى 942.16 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 1.6 % إلى 1272.21 دولاراً.

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