الأسهم الأوروبية ترتفع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% في التعاملات المبكرة.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1% على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعه 4% في مايو.

ومن شأن حدوث تباطؤ كبير في التضخم أن يغذي التكهنات بأن يتوقف الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة بعد يوليو.

وسجل قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب بين المؤشرات في أوروبا مدعوماً بأسهم شركات أشباه الموصلات، إذ صعد سهم إيه.إس.إم.إل القابضة 0.8% وإنفنيون 2.2%.

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