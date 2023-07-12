مليونير: الذكاء الاصطناعي أكبر مصدر للثروة في التاريخ

المصدر: دبي - البيان

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أدوات الذكاء الاصطناعي ليست مجرد وسيلة ملائمة لإكمال الواجبات المنزلية أو تعديل صورك الذاتية ومقاطع الفيديو.

ويقول مات هيجينز، المليونير العصامي، والرئيس التنفيذي لشركة RSE Ventures الاستثمارية، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكونوا مصدر دخلك التالي إذا استفدت منهم.

وقال هيغينز لشبكة «سي إن بي سي»: «سيكون الذكاء الاصطناعي أعظم مصدر للثروة في التاريخ، لأن الذكاء الاصطناعي لا يهتم بمكان ولادتك، وما إذا كان لديك المال، وما إذا كان لديك شهادة دكتوراه»، «ستدمر الحواجز التي منعت الناس من الصعود في السلم وتحقيق حلمهم في الحرية الاقتصادية».

قد يبدو هذا تنبؤًا جريئًا، نظراً للقيود المفروضة على أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية مثل ChatGPT أو Midjourney - ولكن من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي بسرعة في العقد المقبل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة PwC. تقدر قيمتها بالفعل بحوالي 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن تساهم بـ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

يقول هيغينز: «ليس الأمر أنك إذا لم تقفز عليه الآن، فلن تستطيع أبدًا». «إنها الآن أعظم فرصة لك للاستفادة منها».

طريقتان والثالثة في الطريق

فيما يلي طريقتان يمكنك من خلالهما البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لكسب المال في الوقت الحالي، وفقًا للخبراء - وثالثاً غير جاهز بعد، ولكن قد يكون قريباً.

عمل حر

إذا كنت تستمتع بالكتابة أو التصميم الجرافيكي أو تحرير الصور والفيديو، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في جني الأرباح باستخدام هذه المهارات بشكل أكثر كفاءة.

وتقول سوزان غونزاليس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة AIandYou، لنفترض أنك طالب كلية فنون وربما تفكر في مواصلة الدراسة أو مجرد تعلم شيء جديد، «الآن هو الوقت المناسب لزيادة معرفتك بالذكاء الاصطناعي، تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي للأشخاص من المجتمعات المهمشة.

يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية في كتابة خطط العمل أو إنشاء عمل فني رقمي. بشكل حاسم، ستحتاج إلى التدقيق اللغوي والتحقق من صحة كل كلمة أو تنشئ أداة الذكاء الاصطناعي، وتعديل اللغة بحيث تبدو أكثر شبهاً بك.

وتساعد أداة الذكاء الاصطناعي التي تسمى Jasper، على سبيل المثال، كريستين والترز بالفعل في إنشاء منتجات رقمية مثل المصنفات والكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.

وصفت كريستين والترز، المحامية التي تحولت إلى رائدة أعمال وناشرة، عمليتها في منشور حديث على موقع Medium: لنفترض أن لدي فكرة عن «كتاب عمل» رقمي لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص على إدارة أموالهم بشكل أفضل. سأستخدم ميزة «دردشة» جاسبر للتوصل إلى مخطط تفصيلي لمصنف عملي. لقد استخدمت الموجه: اكتب مخططاً تفصيلية لكتاب عمل بعنوان «إدارة الأموال للعاملين لحسابهم الخاص.

كتاب والترز أن جاسبر أنشأ المخطط التفصيلي في 30 ثانية. قامت بعد ذلك بمراجعة وتحرير المخطط، وتحويله إلى كتاب عمل كامل قامت بتنسيقه في Canva وبيعه عبر الإنترنت.

وأكدت شبكة «سي إن بي سي» في مايو أن بعض العربات المستقلة يمكن أن تدفع أكثر من 100 دولار في الساعة.

ريادة الأعمال

وقال جونزاليس، إنه يجب على كل صاحب مشروع صغير لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت، دراسة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في زيادة إيرادات شركته.

ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي «مساعدتهم على تحسين أعمالهم، وتحسين إدارة المخزون، وتحليل سلوك العملاء، أو اكتساب الذكاء التنافسي»، كما يقول غونزاليس. «يمكن للشركات الصغيرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوجيه جهودهم التسويقية والإعلانية بشكل أكثر فعالية.. يمكنهم تحديد فرص الإيرادات الجديدة.»

وقالت جاكلين ديستيفانو تانجورا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الاستشارات البوتيك Omni Business Intelligence Solutions، إنها تستخدم ChatGPT لملء النماذج عند ضم عملاء جدد، وتحديد جداول أعمال الاجتماعات لمشاركتها مع عملائها.

تقول: الشيء الرائع، اليوم، كل ما يتعين علينا القيام به هو البحث عن «كيفية تحسين عملي الصغير باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي».

دروس خصوصية

دروس الذكاء الاصطناعي - أو تعليم الناس كيفية الاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية - ليست وظيفة مطلوبة بشدة حتى الآن. يقول غونزاليس إنه سيكون قريبًا.

وتقول: هناك العديد من فرص التعلم عبر الإنترنت لفهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تساعد «شخصاً ما»على أن يصبح معلماً للذكاء الاصطناعي، أو القيام ببعض التدريب على الذكاء الاصطناعي لنقله إلى الجيل التالي.

واختتم هيغينز إن تعلم هذه المهارات يمكن أن يضعك في وضع جيد للاستفادة من «الحتمية».

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