الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار، أمس لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي). وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.99 دولاراً للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1934.60 دولاراً للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب تلقى دعماً من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، «لكن يبدو أن المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي من المتوقع أن يصدر اليوم الأربعاء».

واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الاثنين إن المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 95% أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه بيوليو إلى نطاق بين 5.25 إلى 5.5% مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في 2024.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.27 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.5% إلى 931.40 دولاراً للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 1247.28 دولاراً للأوقية.

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