البطالة ترتفع إلى 4 % في بريطانيا
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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% في نهاية مايو، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية، فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع. ارتفع معدل البطالة من 3,8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها أمس مكتب الإحصاء البريطاني. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدّل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3,8%.
ورغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت، إن «سوق العمل قوي حيث إن البطالة متدنية إلى مستويات تاريخية». وتراوح المعدل بين 3.7 و3.9% في الأشهر الأخيرة، ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخياً. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام ».