الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة والإيرلندية تقود الصعود

المصدر: لندن - رويترز

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الثلاثاء وسط آمال المستثمرين في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، بينما مددت الصين بعض إجراءاتها المتعلقة بالسياسات النقدية لدعم قطاع العقارات المتعثر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.7 %، لينهي التعاملات على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي. وقفزت الأسهم الإيرلندية 2.1 %، لتأتي في صدارة الأسهم الأوروبية.

وارتفعت الأسهم الإيرلندية بفعل صعود سهم شركة كينج سبان 15.7 % بعد توقع تحقيق أرباح قياسية في النصف الأول من العام.

وكان التعدين من بين أكبر القطاعات الرابحة في أوروبا، إذ ارتفع 1.8 %مع ارتفاع أسعار المعادن بفضل دعم بكين لسوق العقارات.

ومددت الصين بعض السياسات ضمن حزمة إنقاذ أعلنتها في نوفمبر لإنقاذ قطاع العقارات، حتى نهاية عام 2024.

وأشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، إذ تنتظر الأسواق الآن بعض البيانات الرئيسية المتعلقة بأسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها غداً الأربعاء.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني عن نظرائه الأوروبيين بسبب الضغوط الناجمة عن قوة الجنيه الإسترليني على المؤشر المثقل بأسهم شركات التصدير، بعد أن أظهرت البيانات نمواً قوياً في الأجور في بريطانيا.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل حاد في يوليو.

وسجل مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية قراءة سالب 14.7 نقطة من سالب 8.5 نقاط في يونيو.

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