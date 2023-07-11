تغريم بنك أوف أمريكا 100 مليون دولار بسبب الرسوم وفتح حسابات

المصدر: واشنطن - (أ ب)

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ستعين على بنك أوف أمريكا دفع أكثر من مائة مليون دولار لعملاء لفرض بعض الرسوم عليهم أكثر من مرة، وعدم منحهم حوافز مكافآت وفتح حسابات دون موافقة العميل.

وقال مكتب المراقب المالي للعملة أيضا إن فرض الرسوم أكثر من مرة من قبل البنك غير قانوني.

سيدفع البنك 90 مليون دولار غرامات وعقوبات لمنظمته و60 مليون غرامات لمكتب حماية المستهلك المالية الثلاثاء.

يخدم بنك اوف أمريكا ومقره نورث كارولينا 68 مليون شخص وعميل من الشركات الصغيرة. وكان للبنك 2.4 تريليون دولار من الأصول الموحدة و1.9 تريليون دولار من الودائع الداخلية حتى 31 مارس، ما يجعله ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة.

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