ألفابيت تفقد 40 مليار دولار في يوم واحد

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجع سهم «الفابيت» الشركة الام لغوغل 2.5% مسجلاً أدنى إغلاق له في شهرين.

والشركة تفقد نحو 40 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة لتصل إلى 1.48 تريليون دولار.

وتأتي هذه التراجعات لسهم الفابيت بالتزامن مع هبوط أغلب الأسهم التكنولوجية الكبرى بعد أن خفض الخبراء الاستراتيجيون لبنك «سيتي جروب» تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "محايدة" ،

وقالوا إن النمو القوي مهيأ للتراجع وإن مخاطر الركود في الولايات المتحدة لا تزال مؤلمة.

من جهة أخرى ، قفز سهم «انتل» بنسبة 2.8٪ مسجلاً أكبر مكاسب يومية في 3 أسابيع، كما ارتفع سهم Qualcomm بأكثر من 1%.

وجاءت هذه المكاسب لأسهم شركات أشباه الموصلات بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الاجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين كانت "مباشرة" و "مثمرة".

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