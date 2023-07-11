النفط يتراجع وتخفيضات «أوبك» تحد من الخسائر

المصدر: واشنطن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، رغم أن التخفيضات المتوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا، حدت من الخسائر.

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً، أو 0.5 %، إلى 78.07 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً، أو 0.5 %، إلى 73.46 دولاراً للبرميل.

وقالت تينا تينج المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس «ربما يتوخى تجار النفط الحذر قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع». ومن المقرر صدور بيانات التضخم غداً. وأظهرت البيانات، التي صدرت يوم الجمعة، أن الوظائف في الولايات المتحدة، سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما زادت الأجور على نحو كبير. ومن المرجح أن تدفع الأرقام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاض أسعار المنتجين بالصين بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات في يونيو، مع تباطؤ التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت تينج أن أسعار الخام قد ترتفع رغم ذلك، بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات. وارتفع الخامان بأكثر من أربعة في المئة في الأسبوع الماضي، ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو، ويسجلا ارتفاعاً لثاني أسبوع على التوالي، بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، بخفض الإمدادات في أغسطس.

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