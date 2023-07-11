البيانات الصينية الضعيفة «تتلاعب» بالأسواق العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل طفيف، أمس، مع استمرار قلق المستثمرين قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم، بينما أدت البيانات الضعيفة القادمة من الصين إلى إثارة مخاوف من تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق.

وخلال التداولات هبط المؤشر داو جونز الصناعي 29.20 نقطة أو 0.09 % إلى 33705.68 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.72 نقاط أو 0.11 % إلى 4394.23 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 15.34 نقطة أو 0.11 % إلى 13645.37 نقطة. وتراجعت الأسواق بعدما أظهرت بيانات تراجع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو، بينما سجل تضخم أسعار المستهلكين أبطأ مستوياته منذ 2021.

أوروبا

ورفضت الأسهم الأوروبية السقوط في فخ البيانات الصينية وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.17 % بعدما بدأ متراجعاً. وارتفع سهم شركة باير 2.5 % بعدما أفاد تقرير بأن شركة تصنيع العقاقير والمبيدات الألمانية العملاقة يمكن أن تنفصل وتدرج وحدة علوم المحاصيل التابعة لها في البورصة. وتراجع سهم شركة كيرينج 0.3 % بعدما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركة المالكة لعلامة جوتشي دفعت 3.5 مليارات يورو (3.83 مليارات دولار) لشراء شركة العطور الفرنسية الفاخرة كريد في يونيو.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له هذا العام، متأثراً بارتفاع الين وضعف وول ستريت الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر نيكاي 0.61 % إلى 32189.73 نقطة عند الإغلاق في جلسة متقلبة شهدت ارتفاع المؤشر 0.53 % في التعاملات الصباحية ثم انخفاضه واحداً بالمئة في تعاملات ما بعد الظهيرة. وتراجع المؤشر 4.63 % منذ أن سجل أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة قبل أسبوع. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، انخفض 150 سهماً وارتفع 73 سهماً واستقر اثنان.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 بالمئة إلى 2243.33 نقطة.

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