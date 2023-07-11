الطاقة الدولية تتوقع شح المعروض النفطي بفعل الطلب الصيني وتخفيضات «أوبك+»

المصدر: لندن - رويترز

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قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الاثنين، إن من المرجح أن يؤدي الطلب على النفط من الصين والدول النامية، إلى جانب تخفيضات الإمدادات من «أوبك+»، إلى استمرار تقلص المعروض خلال النصف الثاني من العام رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف بيرول لرويترز «حتى في ظل النمو الاقتصادي البطيء، فإن الطلب من الصين ودول نامية أخرى قوي».

ومضى يقول «إذا أخذنا في الاعتبار تخفيضات الدولة المنتجة الرئيسية لإنتاجها، فإننا ما زلنا نعتقد أننا قد نشهد شحاً في المعروض في السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي».

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