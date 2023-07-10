«المركزي الفرنسي»: معدلات الفائدة بمنطقة اليورو تبلغ مساراً عالياً قريباً

المصدر: باريس - وكالات

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قال فرنسوا فيلوروا دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن أسعار الفائدة ستصل قريباً إلى نقطة عالية في منطقة اليورو، قبل أن تبقى على هذا المسار المرتفع طوال الوقت اللازم لتباطؤ التضخم.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.5 % على أساس سنوي في يونيو في منطقة اليورو، لكنه ما زال أعلى بكثير من 2 %، الهدف الذي يريد البنك المركزي الأوروبي بلوغه في أفق 2025. وأضاف فيلوروا دي غالو: «تجاوزنا ذروة التضخم في فرنسا وسنصل قريباً إلى أعلى نقطة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو».

وعارض فيلوروا دي غالو اقتراحاً من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ حالياً 2 %.

وقال فيلوروا دي غالو، وهو أيضاً عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن رفع أسعار الفائدة قربها من أعلى مستوى، وإنهم سيبقون عليها مرتفعة لمدة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في فرنسا أن الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى 2 % المستهدف بحلول عام 2025.

ويدعو أوليفييه بلانشار، كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، منذ فترة طويلة إلى رفع التضخم المستهدف عن 2 % الذي حددته معظم البنوك المركزية الكبرى، ويقول إن مبرر ذلك هو أن زيادة المرونة التي ستقدمها تلك الخطوة ستفوق التكلفة.

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