دراسة: تباطؤ الشركات البريطانية في استخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبلن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة أكاديمية حديثة، أن هناك تباطؤاً ملحوظاً في توجه الشركات البريطانية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بينت أن أقل من نصف الشركات فقط يمكن أن تستخدمه بحلول 2025.

وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعات كمبريدج وليدز وساسكس البريطانية، فإن 10 % فقط من الشركات البريطانية ستستثمر في التخطيط لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.

وأظهرت الدراسة التي تم نشرها في مجلة «المستقبليات الرقمية» في مركز أبحاث العمل، أن الشركات تجد أنه من الصعوبة توظيف الأشخاص الذين يمتلكون المهارات الرقمية المناسبة، لكن في نفس الوقت، لا تخطط هذه الشركات للاستثمار في تدريب العناصر البشرية اللازمة للتعامل مع هذه التكنولوجيا.

أجرى الجزء الأول من الدراسة عامي 2021 و2022، في حين أجري الجزء الثاني منها بعد إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي».

وقال مارك ستوارت من مدرسة الأعمال بجامعة ليدز: هناك مزيج من الأمل والتكهن والحماس يغذي الرواية القائلة إن تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحول سريع لسوق العمل في بريطانيا، ويزيد الإنتاجية والنمو.. هذه الآمال تترافق مع المخاوف من تداعيات هذا التحول على الوظائف، وقد يهدد وجود الوظائف ذاته.

في الوقت نفسه، كشفت الدراسة أن الاحتمال الأكبر، هو أن تزيد الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، عدد العاملين فيها.

وقال ستيجن بروكي كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الدراسة ترسم صورة دقيقة لتأثيرات التكنولوجيا الرقمية على أماكن العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز