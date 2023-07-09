«هواوي» تطلق أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي

المصدر: قوانغتشو - وام

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أطلقت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا «بانقو 3.0»، أحدث نسخة من نموذج «بانقو» للذكاء الاصطناعي للتعلم العميق المدرب مسبقاً، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر مطوري سحابة هواوي الذي عقد في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عن تشانغ بينغ آن، مدير تنفيذي لشركة هواوي والرئيس التنفيذي لشركة سحابة هواوي، قوله إنه تم إنشاء سلسلة «بانقو» لخدمة احتياجات الصناعة، وتقديم خدمات ممتازة للعملاء في مختلف القطاعات، مضيفاً إن مهمة «بانقو» هي مساعدة العملاء على الاستخدام الفعال وبناء نماذج واسعة النطاق، مما يتيح ترقيات الذكاء الاصطناعي.

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