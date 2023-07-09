«ثريدز» هو «إنستغرام» لكن دون صور!

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن شغل تطبيق «ثريدز» الجديد التابع لشركة «ميتا»، العالم، مهدداً عرش «تويتر»، خرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك «العصفور الأزرق»، عن صمته معبراً عن رأيه في الضيف الجديد بمواقع التواصل.

ورد عبر حسابه في «تويتر»، على إحدى التغريدات حول هل تطبيق «ميتا» الجديد يهدد «تويتر»؟، فقال: «تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظراً لأن الصور هي السبب الرئيس لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق».

كما تساءل ماسك: «كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟»، مضيفاً: «أنا شخصياً، لا أقرأها أبداً».

كذلك، قال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني: «باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة».

وتابع في تغريدة أخرى تعليقاً على إغلاق «ميتا» أي حساب في «ثريدز» ينشر أفكاراً مخالفة: «تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربرغ، مالك ميتا».

ويتزايد عدد مستخدمي «ثريدز» بصورة كبيرة منذ إطلاقه لاعتماده على منصة «إنستغرام»، فيما يرى مراقبون أن التطبيق سيشكل تهديداً حقيقياً لتويتر.

والتطبيق الجديد متاح في أكثر من 100 دولة، ولكن ليس في الاتحاد الأوروبي، حيث تسود مخاوف تنظيمية ستؤجل إطلاقه. حيث تخضع «ميتا» لقانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يفرض قواعد مشددة على شركات الإنترنت الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز