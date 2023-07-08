سويسرا تصبح مستورداً صافياً للجبن هذا العام لأول مرة

المصدر: أ ب

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لأول مرة ستستورد سويسرا من الجبن أكثر مما تصدر هذا العام، وفقا لرئيس اتحاد الألبان في البلاد بوريس بيوري.

وصرح بيوري لصحيفة (لوطون) السويسرية في مقابلة نشرت السبت إن فتح سوق الحليب السويسري تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام.

وقال بيوريه إنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا- المشهورة عالميا بأصناف الجبن عالية الجودة- في الإنتاج لسكانها.

ونقل عنه القول "إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهي بنا الأمر باستيراد (الجبن)، وهو أمر سخيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".

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