6 يوليو الأكثر ازدحاماً في عالم الطيران بـ 134386 رحلة تجارية
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رصد موقع " Flightradar24" الخميس أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007، وبلغ 134386 رحلة طيران تجارية في 6 يوليو، ليكون اليوم الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.
وذكر الموقع أنه في اللحظة التي كان ينشر فيه بيانات الرصد كانت هناك 20 ألف رحلة جوية في العالم.
وفلايت رادار 24 هو موقع ويب تم إنشاؤه في عام 2007 من قبل شركة سويدية، وهو يقوم بعرض المعلومات في الوقت الفعلي عن حركة الطائرات التجارية بفضل البيانات المرسلة من المستجيب ADS-B. والخدمة متاحة عبر صفحة الويب أو تطبيقات الجهاز المحمول.