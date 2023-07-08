6 يوليو الأكثر ازدحاماً في عالم الطيران بـ 134386 رحلة تجارية

المصدر: البيان

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رصد موقع " Flightradar24" الخميس أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007، وبلغ 134386 رحلة طيران تجارية في 6 يوليو، ليكون اليوم الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.

وذكر الموقع أنه في اللحظة التي كان ينشر فيه بيانات الرصد كانت هناك 20 ألف رحلة جوية في العالم.

وفلايت رادار 24 ‏ هو موقع ويب تم إنشاؤه في عام 2007 من قبل شركة سويدية، وهو يقوم بعرض المعلومات في الوقت الفعلي عن حركة الطائرات التجارية بفضل البيانات المرسلة من المستجيب ADS-B. والخدمة متاحة عبر صفحة الويب أو تطبيقات الجهاز المحمول.

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