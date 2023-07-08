أرباح «سامسونغ» الربعية تنخفض 96%

المصدر: سيئول - د ب أ

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أظهرت بيانات أولية صادرة من شركة «سامسونغ» أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بنحو 96 % على أساس سنوي، مع استمرار زيادة المعروض من الرقائق وتراجع الطلب.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم قدرت أرباحها من أبريل إلى يونيو الماضيين بنحو 600 مليار وون (461.2 مليون دولار)، بانخفاض كبير عن 14.1 تريليون وون قبل عام.

وقالت الشركة إنه من المرجح انخفاض المبيعات بـ22.3 % لتصل إلى 60 تريليون وون من 77.2 تريليون وون في العام السابق. ولم تكن بيانات صافي الأرباح متاحة. ولم يقدم عملاق التكنولوجيا نتائج كل قسم أعمال، وسيصدر تقرير أرباحه النهائي أواخر الشهر الجاري.

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