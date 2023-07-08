أعداد مشتركي «ثريدز» تقفز إلى 70 مليوناً

المصدر: دبي - وكالات

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كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمس»؛ الشركة الأم لموقع «فيسبوك»، أمس، عن زيادة كبيرة في أعداد المشتركين في تطبيق التدوينات المصغرة الجديد «ثريدز».

وقال عبر حسابه على «ثريدز»: «70 مليون مشترك في ثريدز حتى صباح اليوم.. العدد تجاوز توقعاتنا». في المقابل، هددت «تويتر» بمقاضاة «ميتا بلاتفورمس» بسبب «ثريدز»، وذلك في خطاب أرسله محامي «تويتر» أليكس سبيرو إلى زوكربيرغ.

وأفاد موقع «سيمافور» الإخباري بأن سبيرو اتهم «ميتا» في رسالته بتعيين موظفين سابقين في «تويتر».

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