الصين تغرّم «آنت جروب» مليار دولار

المصدر: دبي - وكالات

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فرض البنك المركزي الصيني غرامة قدرها 7.12 مليارات يوان (نحو مليار دولار) على «آنت جروب»؛ التابعة لشركة «علي بابا»، حيث قال إنها خالفت العديد من القواعد التنظيمية.

وتعدّ هذه واحدة من أكبر العقوبات ضد شركات الإنترنت الصينية، وتأتي في نهاية جهود التدقيق وإعادة الهيكلة التي استمرت لمدة طويلة في «آنت جروب»، بعد إلغاء الاكتتاب العام الأولي الذي بلغت قيمة الشركة خلاله 37 مليار دولار أواخر عام 2020.

وتمتلك «علي بابا» نحو ثلث أسهم «آنت جروب» التي تقدم خدمات مالية إلكترونية؛ مثل المدفوعات والقروض الاستهلاكية، وأرجعت السلطات الصينية إلغاء إدراجها بسبب مخاوف تنظيمية.

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