النفط يحقق مكاسب رغم التراجع

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض النفط، أمس، إذ لم يكن لتقرير الوظائف الأمريكية تأثير يذكر على المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجدداً، لكن أسعار الخام نجحت في تحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، بعد هبوط أكبر من المتوقع بمخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5 % إلى 76.14 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً بما يعادل 0.7 % إلى 71.30 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يرتفع خاما القياس 1 % للأسبوع الثاني على التوالي.

لكن خام برنت لا يزال أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أبريل بنحو عشرة دولارات للبرميل، ويتراوح سعر البرميل بين 71 و79 دولاراً منذ أوائل مايو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز