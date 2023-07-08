الذهب يسجل رابع خسارة أسبوعية

المصدر: نيويورك - رويترز

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تكبدت أسعار الذهب، أمس، رابع خسارة أسبوعية على التوالي؛ إذ عززت بيانات عن الوظائف الأمريكية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، ما أثر على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وخلال التداولات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولارات للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 0.5 % خلال الأسبوع. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولاراً من دون تغير تقريباً.

وتشير زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى قوة سوق العمل على الرغم من تزايد خطر حدوث ركود من جراء رفع أسعار الفائدة.

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