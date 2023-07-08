«هيوبيز»: الإمارات مركز لإدارة الثروات

المصدر: دبي - البيان

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أشاد موقع «هيوبيز»؛ المتخصص في إدارة الثروات والأصول الاستثمارية، بالتطور الذي باتت عليه الإمارات خلال العقد الماضي، وترسيخ مكانتها مركزاً لإدارة الثروات والأصول الاستثمارية، حيث أصبحت من أهم أسواق رأس المال الإقليمية التي أسهمت في الاكتتابات الإقليمية بشكل كبير.

وذكر الموقع أن الإمارات تعد وجهة استثمارية جذابة لشركات إدارة الأموال؛ بسبب انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض الميزانية، والاقتصادات سريعة النمو.

وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع سمحت لمديري الصناديق الأجنبية بالترويج لأموالهم الأجنبية للمستثمرين الأفراد في الإمارات، انطلاقاً من حرصها على توفير فرصة لمديري الصناديق الأجنبية لترسيخ مكانتهم في الدولة، والحصول على تراخيص إدارة الصناديق.

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