يلين من بكين: نتطلع إلى منافسة اقتصادية سليمة

المصدر: بكين - رويترز

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أعلن مسؤول في الخزانة الأمريكية أن الوزيرة جانيت يلين اجتمعت مع محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ، وكبير مسؤولي الاقتصاد في البلاد سابقاً ليو خه لإجراء محادثات غير رسمية بشأن الاقتصادين الأمريكي والصيني والوضع الاقتصادي العالمي.

وتزور يلين بكين سعياً لتخفيف التوتر بين القوتين العالميتين، غير أن سقف التوقعات ليس مرتفعاً، إذ يقر المسؤولون من الجانبين بأن حماية مصالح الأمن القومي أكثر أهمية حاليا من تعميق العلاقات الاقتصادية. وقال المسؤول إن يلين والمسؤولين الصينيين أجروا «نقاشاً موضوعياً».

ورغم أن ليو متقاعد حالياً، فإنه من المقربين من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويأتي الاجتماع بمثابة متابعة لمناقشات أجريت بزيوريخ في يناير. وكتبت يلين على تويتر بعد وقت قصير من وصولها إلى بكين : «نتطلع إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة الأمريكية والشركات الأمريكية، وإلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية».

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان، أمس، إن بكين تأمل أن تتخذ واشنطن «إجراءات ملموسة» لخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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