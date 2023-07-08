تقرير مخيّب للآمال عن الوظائف يضغط على «وول ستريت»

المصدر: نيويورك ـ رويترز

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تراجعت الأسهم الأمريكية أمس، حيث فشل تقرير الوظائف لشهر يونيو، والذي جاء أضعف قليلاً من المتوقع، في تهدئة المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 48 نقطة أو 0.1 %. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.1 %، في حين حوم مؤشر ناسداك المركب بالقرب من الخط الثابت.وأظهر تقرير وزارة العمل لشهر يونيو زيادة في الوظائف أقل من المتوقع، وتباطؤاً في النمو من مايو.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 209 آلاف وظيفة، بينما جاء معدل البطالة عند 3.6 %، انخفاضاً من 3.7 % في مايو. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «داو جونز» زيادة 240 ألف وظيفة ومستوى مماثلاً من البطالة.لكن أجزاء من التقرير قد تعطي الاحتياطي الفيدرالي سبباً لاستئناف التشديد في وقت لاحق من هذا الشهر.

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