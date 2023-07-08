«جيه دي سبورتس» تعتزم الاستحواذ على «أيبريان سبورتس»

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلنت شركة «جيه دي سبورتس فاشون» البريطانية للملابس الرياضية، أمس ، عزمها شراء الأسهم المتبقية التي تبلغ 49.9 % في مجموعة «أيبريان سبورتس ريتيل جروب» الإسبانية التي تمتلكها حالياً شركتا «بالايكو فيراجا إنفستمنت» و«سوناي هولدينجز».

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ النقدي هو 500 مليون يورو (544 مليون دولار)، قيمة الصفقة، والذي سوف يتم تمويله من خلال الموارد النقدية القائمة الخاصة بـ«جيه دي سبورتس».

وتتوقع «جيه دي سبورتس» أن يصوت المساهمون لصالح صفقة الاستحواذ خلال اجتماع سبتمبر المقبل. وتقوم «إيبريان سبورتس» حالياً بتشغيل أكثر من 460 متجراً في أوروبا، وقد أعلنت عن تحقيق إيرادات موحدة بلغت 1.23 مليار يورو، وعن أرباح، ما قبل خصم الضرائب، بلغت 96.6 مليون يورو عن العام الذي انتهى فيه يناير 2023.

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