تراجع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال مايو

المصدر: باريس ـ د ب أ

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أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة، أمس، تراجع عجز الميزان التجاري لفرنسا مايو الماضي. وذكر بنك فرنسا المركزي أن ارتفاع فائض ميزان تجارة الخدمات وتراجع عجز ميزان الحساب الجاري أسهم في خفض العجز التجاري ككل.

وبلغ العجز التجاري لفرنسا مايو الماضي 8.42 مليارات يورو مقابل عجز قدره 10.5 مليارات يورو أبريل الماضي. وفي الوقت ذاته، زادت صادرات فرنسا خلال مايو الماضي بـ4.7 % شهرياً في حين زادت الواردات بـ0.4 % فقط. وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات بـ 7.7 % في حين تراجعت الواردات بـ1.1 % سنوياً. وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري لفرنسا مايو الماضي 700 مليون يورو، مقابل عجز قدره 1.7 مليار يورو خلال الشهر السابق، بحسب البنك المركزي.

وتراجع عجز ميزان تجارة السلع إلى 7.7 مليارات يورو مقابل 8 مليارات يورو أبريل الماضي.

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