نيكاي الياباني يتراجع 2.4 % في أسبوع

المصدر: طوكيو - رويترز

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انخفض المؤشر نيكاي الياباني،أمس، للجلسة الرابعة على التوالي، مقتفياً أثر خسائر الأسهم الأمريكية الليلة الماضية بعد بيانات أشارت إلى قوة في سوق العمل غذت تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أكثر ميلاً لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.

وأنهى نيكاي الجلسة منخفضاً 1.17 % إلى 32388.42 نقطة، إذ تسارعت وتيرة التراجع في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة. وانخفضت جميع القطاعات على نيكاي، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي هبط 2 % تقريباً. وكان قطاع الطاقة هو الأقل خسارة بانخفاضه 0.77 %.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر، انخفض 180، بينما ارتفع 42 سهماً، وأغلقت ثلاثة أسهم من دون تغيير يذكر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97 % إلى 2254.90 نقطة. وانخفض نيكاي 2.41 % منذ بداية الأسبوع، وذلك بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 33 عاماً يوم الاثنين. ومنذ منتصف مارس، صعد بنحو 27%.

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