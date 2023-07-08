تركيا ترفع ضريبة «القيمة المضافة» و«القروض»

المصدر: أنقرة - رويترز

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أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا، أمس زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين، كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20 % من 18 %.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية، الذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان قرارات عدة، من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 % من 10 %. كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228% إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولاراً) من 6091 ليرة.

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