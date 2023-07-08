«البنك الآسيوي للاستثمار» ينفي اتهامات بخدمة بكين

المصدر: بكين - أ ف ب

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أكد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (بي ايه آي آي) أمس إنه لا يوجد «دليل» على أنه يخدم مصالح الصين، وذلك بمناسبة نشر نتائج تدقيق بدأ بعد اتهامات أطلقها مسؤول تنفيذي سابق.

كان بوب بيكارد مدير الاتصالات السابق في هذه الهيئة المالية، اتهم في 15 يونيو الحزب الشيوعي الصيني بممارسة تأثير «مفرط» على المؤسسة التي «تخدم» مصالح الصين على حد قول الكندي البالغ من العمر 58 عاماً. ودفعت هذه التصريحات كندا إلى تجميد تعاونها مع المؤسسة المالية.

ودافعت بكين عن البنك الآسيوي مؤكدة أنه يعمل بـ«انفتاح وكفاءة وشفافية». وكان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكد أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة ومخيبة للآمال»، مشدداً على أنه «فخور بمهمته المتعددة الأطراف».

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